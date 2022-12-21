Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesi hakkında "Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım." dedi. 6'lı masanın durumu hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle kapatacak." açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, "Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi projeleri hakkında ise "Biz bu projelerde mesafe katettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor." ifadelerini kullandı.