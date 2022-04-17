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Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Politika 17.04.2022, 14:58
Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı

Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

#Turgut Özal #recep tayyip erdoğan
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