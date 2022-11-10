Erdoğan: Düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Ermenistan'la ilişkiler hakkında, "Diaspora, gerek Fransa gerek Amerika'da aleyhte çalışıyor. Aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan'la adımları bizim adımlarımızı olumlu etkiler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar." diye konuştu.