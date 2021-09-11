Erdoğan: Ekonomide sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz

Müsiad 26. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz" diye konuştu.

AA