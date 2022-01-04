Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir." dedi.

Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler."