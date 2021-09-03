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Erdoğan: Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni"ne katıldı.

Politika 03.09.2021, 16:43 03.09.2021, 17:06
Erdoğan: Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek, hatta ötesine geçecek bir seviyeye geldik" açıklamasında bulundu.

AA

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#Rize #enflasyon #Erdoğan
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