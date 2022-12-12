Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme kavuşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık."

Erdoğan, "Yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarda görmeye başlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupası ve Amerikası dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini, adım adım çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."