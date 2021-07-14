Erdoğan: Her türlü hırsızlık elbette kötüdür ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, "CHP içinde gizlenemez hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek yegane siyasi yapı yine burasıdır." diye konuştu.

Erdoğan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Her türlü hırsızlık elbette kötüdür ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur."

Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin." dedi.

AA