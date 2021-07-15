Erdoğan: Hiç kimsenin 15 Temmuz'u önemsizleştirmeye hakkı yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur" diye konuştu.

"15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. 15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir" dedi.

Rize'deki sel felaketine ilişkin Erdoğan, "Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

AA