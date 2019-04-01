Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul'daki programını tamamlayarak, özel uçakla saat 00.05'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, partililer ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'ne geçmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap edecek.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla AK Parti Genel Merkezi partililerin akınına uğradı.

Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla genel merkez önünde toplanan partililer, burada kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını izlerken yapılan müzik yayınına da eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı'nda toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezine hareket etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı balkon konuşması öncesinde hazırlıklar sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 01:05