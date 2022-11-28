Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz, her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir."

Erdoğan, İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemine ilişkin, "Diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik yıllardır süren haksız ve hukuksuz uygulamaların artarak devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır." çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Filistin halkının kendi devleti ve meşru haklarına kavuşması Kudüs ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin çatışma, insani kriz, terör sarmalından kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü irade koymalı siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen DEAŞ'la mücadele kisvesiyle PKK ve uzantılarına destek verme oyunu artık son bulmalıdır." dedi.