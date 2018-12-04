Erdoğan: İstanbul adayı için sabırlı olun

G20 zirvesi için gittiği Arjantin dönüşü basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruya, "Bahçeli ile muhakkak biraraya gelmemiz gerekiyor. Bazıları rahat durmaz, onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı diri tutmamız gerekiyor." dedi. Binali Yıldırım'ın olası adaylığı için ise 'Biraz sabırlı olacağız' yorumu yaptı.

Erdoğan, "(Yerel seçim) İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 15:26