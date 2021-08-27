Erdoğan: Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe telin ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. (Bosna Hersek) Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Kabil'deki terör saldırısına ilişkin, "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyesinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la görüşme hususunda, "Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur." dedi.

Erdoğan, Almanya'nın Türkiye'yle çalışma tespitinin geç alınmış bir karar olduğunu belirterek, "Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısının 300 bin olduğunu söyleyerek, "Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz." diye konuştu.