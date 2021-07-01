Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sürdüreceğiz

Ankara’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katılan Erdoğan, "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir" dedi.

Erdoğan,"Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor" diyen Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında, "Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AA