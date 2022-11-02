Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiaları) Bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin kahraman mensuplarının haklarını korumak da boynumuzun borcudur" açıklamasını yaptı.
Politika 02.11.2022, 12:36
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Anayasa değişikliği teklifi) Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız." dedi.
Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiaları) Bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız." açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kolluk güçlerimizin kahraman mensuplarının haklarını korumak da boynumuzun borcudur." dedi.
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