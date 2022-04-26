Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacağı bildirildi.
Politika 26.04.2022, 13:51
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında öğle saatlerinde toplanmıştı.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
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