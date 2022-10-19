Erdoğan: Muhtarlarımız görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek." diye konuştu.

Erdoğan, "Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısıyla ilgili, "Bizler vaktinde yaptığımız anlaşmalarla, attığımız diplomatik adımlarla nispeten çok daha rahat durumdayız." dedi.