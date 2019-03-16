Erdoğan Netanyahu'ya seslendi: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingte konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasındaki ana başlıklar şu şekilde:

"(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.' Kimsin sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara."

"(Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan terörist) Tüfeklerin üzerine yazmışsın, onlar geçmişte kaldı, şimdi artık başka bir dünya var."

"Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz."

"Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız."

"(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam"

"Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz."

Netanyahu'nun oğlu ne demişti?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk milletini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah bir açıklama yaptı.

Babasının sözlerini alıntılayan Yair Netanyahu şu ifadeleri kullandı: "Ona, İstanbul'un adının Konstantinopol olduğunu ve Türk işgalinden önceki bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun ve Ortodoksların başkenti olduğunu hatırlatırım. Türkler, Yunanlara, Süryanilere ve Ermenilere soykırım yapmış, Anadolu'daki tüm Hristiyanlara etnik temizlik uygulamıştır. Onlar etnik olarak bütün hristiyanları küçük Asya'dan temizlediler."

Kaynak: AA