Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan, belediye başkanlarına hitaben "Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destekledik, destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayvanlar için önlem alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun." dedi.