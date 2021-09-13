Erdoğan: Son nefesimize kadar çalışacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı.

Erdoğan, "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız. Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek, inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız. Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır."

AA