Erdoğan: Tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO'ya katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Sömürgeciliği yeni yol ve yöntemlerle devam ettirenlerin krizler karşısında vicdani tavır takınmasını beklemiyoruz.

Ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz

Bizi asıl üzen İslam dünyasındaki kardeşlerimizin, en azından bir kısmının mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir.

Sayın Putin ile görüşmemde, şunu söyledi. 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan'a gönderelim' dedi. Hem fikir olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlık sağlayacağız." diye konuştu.