Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum temsilcileriyle görüştü
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da eşlik etti.
Politika 07.11.2021, 17:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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