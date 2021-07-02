Erdoğan: Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cuma namazından önce Arifiye'deki Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü (tank paleti fabrikası) ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli tesislerinden biri Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, teknolojisini yenilemek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Her ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin gücün bunu engellemeye yetmez, yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet... Bay Kemal siz ise illetsiniz, illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Erdoğan, Sakarya'ya kazandırılan, yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışının yapıldığına değinerek, "Eğitimde üniversitemizin tamamladığı projelerden bakanlığımızın okul yatırımlarına kadar çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Sporda sporcu eğitim merkezi ve kürek kano tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda yatırımının resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele konusunda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Onların resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Sağlık alanında 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, Pamukova İlçe Hastanesi, Ferizli İlçe Hastanesi, Serdivan Kanser ve Aile Sağlığı Merkezi ile Hendek, Yeşilyurt ve Camili aile sağlığı merkezlerinin hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akçay Barajı İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali'ni 215 milyon liralık bir yatırımla tamamladık. Onun da açılışını bugün buradan yapıyoruz. Ayrıca Elmalı ve Kaynarca Topçu göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını da bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol, meydan, hizmet binası, içme suyu, park, millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak Cadde 54'ün açılışını da bu vesileyle bugün yapıyoruz. Sapanca'da kentsel dönüşüm kapsamında 740 konut, 35 dükkan ve altyapı çalışmalarıyla 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Kocaali'de yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eserlerin Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Erdoğan, 19 yıldır bu ülkede eserleriyle, hizmetleriyle, yatırımlarıyla konuştuklarını, ülkenin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da hem geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehri geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de yeni doğmuşundan 90'ını aşmış pirifanisine kadar tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek düzeyde yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine, hizmetlerine, yatırımlarına kendi dönemlerinde kavuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro, bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Ve bize nasihat ettiler. 'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın.' Hayır. Biz halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Biz kim için varız? Halkımız için varız. Bütün bu vergiler kimden alınıyor? Halkımızdan. Tabii onun geri dönüşü nereye olacak? Gene halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip 'istemezükçülük' yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi. Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yapımının da işletmesinin de önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Niye yapıyorlar? Böyle dediler bize. Biz de dedik ki halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye. Şimdi şu güzel hastaneyi niye yaptık? Neden? Benim hanım kardeşim kadın doğum hastanesinden daha güzel hizmetler alsın diye."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde bu hastanelerin can simidi haline dönüştüğünü ifade ederek, "Şimdi bir müjde veriyorum size, inşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Ve bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim, Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Bütün problemler burada çözülecek." dedi.

Aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi bu salgın tehdidine karşı korumaya almalarını bekliyorum. Sadece bu kadar da değil, muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkündür. Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla, helikopteriyle her alanda savunma sanayinde öne çekmek isteriz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle donatırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini havalimanlarıyla, tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, liseyi bitiren her öğrencimize kaydını yaptırabileceği yüksek öğrenim kapasitesi oluştururuz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını barajlarla, sulama tesisleriyle donatır, topraklarımızın verimini artırmak için ter dökeriz, bunlar yine karşı çıkar. Biz ülkemizi diplomaside bölgesinde ve dünyada sözü geçen saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz, bunlar karşı çıkmakla kalmaz, kendi devletlerini gittikleri her yerde şikayet ederler."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul Projesi'ndeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, Boğaz'daki köprülerden hastanelere, üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu iftihar verici eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. Biz de ülkemizi 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden başka hiçbir güce dayanmadan, hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bu günlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu mücadelenin en yakın şahidinin Sakarya olduğunu belirten Erdoğan, "Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun / Birlikte yolcusuyuz Hak ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'yla ahdimizi inşallah 2023 Haziran'ında bir kez daha tekrarlayacağız. Ben Sakarya'ya inanıyorum." dedi.

AA