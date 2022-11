Erdoğan: Ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen, "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Konuşmasına, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dileyip alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını isteyerek başlayan Erdoğan, "'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Asker, polis ve jandarmaya Allah'tan güç ve kuvvet vermesini ve her daim muzaffer eylemesini dileyen Erdoğan, yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışına geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninde de trenle Karaman'a devam ettiğimiz için yine istediğimiz gibi hasret giderememiştik. Bugün inşallah hem toplu açılış törenimizde hem canlı bağlantılarımızla hem genişletilmiş il danışma toplantımızda hem gençlerle buluşmamızda dolu dolu bir Konya programı yapacağız. Ne diyor aşık? 'Tatlı dile, güler yüze doyulur mu doyulur mu? Aşkınan bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarinen sohbet etmeye, doyulur mu doyulur mu?' Evet biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Bir de bu muhabbet, Darülmülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor.

Konya'ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin, kalbi kurur kalbi. Merhum Tanpınar, 'Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur' diyor. Bozkırın vefalı evladı Konya'mızda onu susturmaya çalışanlara inat, bin yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor. Konyalı olmak demek illa elinde etli etmek, ağzında Mevlana şekeriyle gezmek demek değildir."

Şair Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiirinden "İnsan yaşadığı yere benzer" mısrasını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları, tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası, o vakur, o hikmetli, o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. İlk gençlik yıllarımdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref ve gurur duyuyoruz. Rabb'ime, bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamdetsem azdır."

Alandakilere, "Konya'dan öyle bir ses verin ki sadece Türkiye'den değil, tüm bölgemizden, tüm dünyadan duyulsun" diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Konya, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Konya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Konya, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Konya, bin yıllık vatanımız, Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun hatırasını 2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Konya, dışarıda Türkiye düşmanlarının içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?"

Alandakilerin "evet" cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah. Sizi tutana aşk olsun. Evelallah Konya tutulmaz, Konya yakalanmaz. Maşallah Selçuklu'nun asil evlatlarına, Mevlana'nın bendelerine. bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır." yanıtını verdi.

Konya'nın sadece geçmişiyle övünen değil, aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehir olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil, iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya'ya, ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkartarak hem kendisinin hem ülkemiz önünde yepyeni pencereler açmıştır.

Bilindiği gibi Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu 1371 kilometrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir eserin açılışını yapıyoruz. Konuşmamdan sonra dev ekranda bu açılışı yapacağız. Eğiste Hadimi Viyadüğü, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece, İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Yüksek Hızlı Tren Garı ile çeşitli yol kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz."

Suyun medeniyet ve bereket olduğunu dile getiren Erdoğan, sulama projeleri tamamlandığında 290 bin hektar araziye bereket getirecek Afşar Hadimi Barajı'nın bu açılışla su toplamaya başlayacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla Konya Büyükşehir Belediyesinin beraberce, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentliği döneminde "Darülmülk" olarak isimlendirilen şehirde, kapsamlı bir ihya projesini hayata geçirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehrin 20 farklı noktasında kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisiyle, bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir. Bugün açılışını yapacağımız türbe önü çarşıları, şehrin tarihi bölgesinin dokusuna uymayan yapıların tümü yıkılıp projeye uygun şekilde yeniden inşasıyla ortaya çıkan 564 milyon liralık bir yatırımı buraya yaptık. TOKİ'nin inşa ettiği Selçuklu'da 1057 konutun, Taşkent'te 142 konutun, Karapınar'da 603 konutun, Emirgazi'de 142 konutun, Meram'da Mahmuriye Millet Bahçesi'nin, Halkapınar'da 170 konutun, Yunak'ta 94 konutun resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Laf değil, icraat icraat... Musluk açmıyoruz dikkat edin. Hani birileri musluk açıyor ya... Musluk değil, görüyorsunuz."

Erdoğan, aynı şekilde çeşitli ilçelerde yapımı tamamlanan çok sayıda altyapı projesinin, tarımsal iskan evinin, sanayi dükkanlarının açılışlarının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yunak, Hadim, Çumra ve Karatay ilçelerine kurulan yeni trafo merkezleriyle, Altınekin, Yunak, Tuzlukçu, Hadim ve Emirgazi'ye getirilen doğal gaz hatlarını da resmen hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, "Böylece Konya'da doğal gaza kavuşan ilçe sayımız 20'ye yükseliyor. Önümüzdeki yıl 7 ilçemizin, sonraki yıl da kalan tüm ilçelerimizi inşallah doğal gaza kavuşturuyoruz." dedi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığının son birkaç yılda tamamladığı toplam 7 bin kişilik öğrenci yurtlarıyla, kamp, eğitim ve antrenman salonunun resmi açılışının yapıldığını ifade etti.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten Konya'nın, belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin merkezde ve 31 ilçemizde 2 milyar 654 milyon liralık yatırımla gerçekleştirdiği altyapı, yol, parke, asfalt, su, kanalizasyon projelerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Karatay, Meram, Selçuklu belediyelerimizin toplam 923 milyon liralık yatırımla hizmete sunduğu eser ve hizmetlerinin resmi açılışını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz."

Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesine de değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemizin en modern tesisi olan, belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır." dedi.

Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanların da insanlara Allah'ın bir emaneti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlardan elbette istifade edeceğiz. Ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün peygamberimiz, yanında sahabeyle bir köpek cesedinin yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin şu ifadeleri bize ibreti alemdir. Diyor ki Allah'ın Resulü, 'Ah, dişleri ne kadar güzel?' Nereden nereye... İşte biz, hayvana bu şekilde yaklaşan, bakan bir dinin, bir inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak başka aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan tüm Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin."

Konya'da özel sektör yatırımlarına işaret eden Erdoğan, yatırım bedeli 7 milyar 143 milyon lirayı bulan Selçuklu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 50 ayrı fabrikayla, Karatay'da toplam 1065 dükkanlı 7 ayrı sanayi sitesinin resmi açılışının da bugün yapılacağını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu, belediye ve özel sektör olarak bugün Konya'mızda 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tüm bu yatırımların Konya'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Konya'mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Ülkeye eser ve hizmet kazandırmanın anlamını, istihdamdaki her artışla, ihracat rakamlarındaki her yükselişle, insanların umutlarındaki her güçlenişte hep birlikte görüyor, yaşıyoruz. Konya'mızın manevi mimarlarından bir gönül sultanı ne diyor, 'Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser...' Biz de ülkemize ve şehrimize kazandırdığımız eserlerimizle gönül sultanlarımızın gösterdiği istikamette durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız."

Bugüne kadar Konya'ya kazandırılan kamu yatırımlarının değerinin 80 milyar lira olduğunu bildiren Erdoğan, 8 bin 952 yeni derslik inşa edildiğini, Konya'da dört yeni üniversite açıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kentte 28 bin 137 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarının açıldığını, 113 spor tesisinin inşa edildiğini aktardı.

"Dikkat edin, Konyaspor artık hep kafaya, başa oynuyor" diyen Erdoğan, yapılan tesislerle bu noktalara gelindiğini vurguladı. Konyaspor'un, Türkiye Ziraat Kupası'nı da kazandığını anımsatan Erdoğan, Konyaspor'un ligi almaya da aday olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyalı ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 7,5 milyar lira destek verildiğini, 3 bin 280 yataklı 34 hastane dahil 108 sağlık tesisinin yapıldığını dile getirdi.

Konya'da TOKİ'nin 28 bin 181 konut projesini hayata geçirdiğini bildiren Erdoğan, kentte "İlk Evim Projesi" kapsamında, 7 bin 655 konutun daha inşa edileceğini, 55 bin alt yapısı hazır müşterek ve müstakil arsanın verileceğini, "İlk İş Yerim Kampanyası" ile de 500 iş yerinin yapılacağını anlattı.

Erdoğan, dönüşümü tamamlanan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile cephesi yenilenen Alaaddin Tepesi'nden millet bahçesine kadar uzanan bölgede bir tarih, kültür ve yeşil aksını oluşturduklarını belirtti.

Kentte 16 millet bahçesi projesinden 6'sının tamamlandığını, 4'ünün ise tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Erdoğan, 167 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunun 1265 kilometreye çıkarıldığını, yarısı trafiğe açılan Konya Çevre Yolu'nun kalan 15 kilometrelik kesimindeki çalışmaların sürdüğünü, projenin tamamının iki yıla kadar bitirileceğini aktardı.

Erdoğan, "Alacabel Tüneli'nde önümüzdeki ay ışığı görecek, projeyi de 2024 yılında tümüyle bitireceğiz." dedi.

Demir yollarında yapılan çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, mevcut hatların modernize edildiğini, Kayacık ile Konya Garı arasındaki tren yolunun dört hatlı olacağını, bu hatların ikisini hızlı trenlerin kullanacağını, diğer iki hatta ise Konya Ray Projesiyle banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliğinin yapılacağını, diğer raylı sistemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Havalimanı'nı yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasıyla buluşturduklarını, tarım ve orman alanında ise "Mavi Tünel Projesi" ile Konya'nın topraklarının suya kavuşturulduğunu, bölgede toplam 24 baraj, 31 gölet ve 6 yer altı depolama tesisinin inşa edildiğini, 5 baraj ve 3 gölet yapımının devam ettiğini bildirdi.

Sulama projeleriyle Konya'da yaklaşık 1 milyon dekar zirai arazinin sulamaya açıldığına işaret eden Erdoğan, yapımı devam eden 17 tesisle 800 bin dekar arazinin sulanacağını, bölgede 172 bin hektar alanda 140 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getirdi.

Konyalı çiftçilere yaklaşık 15 milyar liralık tarımsal destek sağlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerimize bir müjde vermek istiyorum, Mavi Tünel'den bu üç ilçemize 25 milyon metreküp ilave su tahsisi yaptık. Yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırımla bu üç ilçemizin içme suyu sorununu tamamen çözüyoruz. Önümüzdeki ay ihalesini yapıp hemen inşaatına başlıyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, Konya'da üç yeni organize sanayi bölgesi, üç endüstri bölgesi, iki teknokent, 22 araştırma ve geliştirme merkeziyle bir tasarım merkezinin kurulduğunu hatırlattı.

Daha çok yatırımla Konya'nın Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirleri arasındaki yerini yukarılara taşıyacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten geçtiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Etrafımız, milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin tökezlemesini, devletimizin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Bunlara fırsat vermemek için her vesileyle şu dört temel düsturu tekrarlıyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse buradan taviz vermeyecek. Herhangi birine veya tamamına kim gözünü dikerse dünyayı onların başına yıkmak boynumuzun borcudur. Türkiye Yüzyılı'nı bu anlayışlar üzerinde yükselteceğiz."

Konya'dan 2023'te rekor destek beklediğini ifade eden Erdoğan, parti teşkilatlarından kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi.

Alana, "Sarsılmaz kaleden tüm dünyaya, imzamızı atacağız Türkiye Yüzyılı'na, Reis-i Cumhur Hoşgeldin Konya'ya, bir oy bile yedirmeyiz 6'lı masaya", "Derdimin dermanı yarının fermanı sensin, sen", "İnandığımız yolda yürüyoruz" yazılı pankartlar asıldı.

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti genel başkan yardımcıları Leyla Şahin Usta, Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın açılışı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınekin-Emirgazi-Hadim-Tuzlukçu-Yunak Doğal Gaz Verme Töreni için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afşar Barajı açılışı için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eğiste Hadimi Viyadüğü açılış töreni için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile canlı bağlantı yaptı.

Açılışları yapılan tesislerin bulunduğu yerlerde kurdelelerin kesilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye davet edilenlerle beraber kurdele keserek tüm eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.