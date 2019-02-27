Erdoğan uyardı: Anketlerde manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star ortak yayınında soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çalışırsanız olur. Çalışmadan halkınızla beraber o dili kullanmadıktan sonra, gönül dilini kurmadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değil. Eğer meydanların dilini yakalamak istiyorsanız meydanlara çıkmalısınız. Sosyal medya ve televizyonun hepsinin bu işte payı var ama meydanların durumu farklı. Halkımın yaklaşımını görüyorum. En büyük zevki meydanlarda alıyorum.

Bazı yerlerde adaylıkları iptal edilenler o süreci takip etmek durumunda olan partiler var. Benim partimin içinde herhangi bir sıkıntı yok. Gece gündüz çalışmalarımızı yürüttük. Seçim zamanlarında gönlü kırılanlar tabi oluyor. Bir siyasi partide size makam mevki verilirken her şey güzel, verilmediği zaman her şey tü-kaka olmaz. Dava adamı olamayanla bir yere gidilmez. Türkiye'de sayısal olarak en fazla üye sahibi olan parti biziz. Bizim 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Örgütlenme ağımız çok iyi. Cumhur İttifakı olarak bir hamlemiz var. Sayın Bahçeli ile irtibatlarımızı sıkı tutuyoruz. Cumhur İttifakı herhangi bir sıkıntı olmadan yoluna devam ediyor.

Değerlendirmeyi il seçim kurulu yaptı. Bir siyasi partiden müracaatını yapan oradan aday olamayan, bir başka partiden aday olamaz hükmünü verdi. Şimdi YSK'ya müracaat edeceklerdir. Nihayi karar YSK'nındır. Bu süreç onların sorunudur, bizim değil.

"Meydanlar benim için en büyük anket"

Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. Biz en az 3 anket firmasıyla çalışıyoruz. Güven noktasında güven vermiyor. Birini diğeriyle check ederken açık ara bir tutarsızlık oluyor. Meydanlar benim için en büyük anket. En büyük anket tabi 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var. Halkıma güveniyorum.

Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır.

Güneydoğudaki şehirlerimizde PKK'lıların kazdığı çukurları nereye saklayacaksınız. Biz kayyumlarla bir mücadele verdik ve gönderilen paralar yerlerini buldu. Diyarbakır'ı bu çukurlardan kurtardık. 4 gidiş, 4 geliş yollar. Aynı şey Şırnak, Nusaybin, Hakkari, Van'da... Hepsi bizim oralara atadığımız kayyumlarla yapıldı. Kayyumlar atanmasaydı benim Kürt kardeşlerim oralarda rahat yaşayamayacaktı.

Bunlar yine uzaktan kumandalı şekilde Kürt kardeşlerimizi tehdit ediyorlar. Bir eş başkan Kürdistan'dan bahsediyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Zaten kendisiyle ilgili bir soruşturma ve suç duyurusu yapıldı. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin. Kürdistan açlığın varsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Buyur oraya git. Bizde bölge olarak böyle bir bölge yok. Her taraf Anadolu toprağıdır. Bu ülke Türkiye'dir. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya hakkınız yoktur. YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ hepsi bunları yapmaya çalıştı.

İzmir'de şu anda körfez kokuyor. Biz İzmir'e belediyesi bizde olmadığı halde İstanbul-İzmir bağlantısını yapıyoruz. İstanbul-İzmir arası 3 saat 15 dakikaya düşüyor. Sabuncubey tünelini yaptık. Şimdi biz oraya çok deneyimli belediyecilikte deneyimli bir arkadaşımı getirdim. Nihat Zeybekçi Denizli'de 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. Ulusal ve uluslararası bazda inanılmaz bir deneyimi var. İzmir'in daha da modern bir yaşama ulaşmasını istiyorsak Nihat Bey İzmir'e çok şey kazandıracaktır. İzmir'i biz kurtarırız. Belediyecilik AK Parti'nin işidir.

AK Parti olarak biz olaya parti olarak değil dava olarak bakıyoruz. Dava adamının davaya ihaneti olmaması lazım. Senden alıp görevi başkasına verelim dediğimiz anda eyvallah dersin. Bu şekilde yürütülürse bu işte başarılı olunur. Ayrılanlar oldu. Bu ayrılanlar bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil. Biz bunları kovmadık, gidin demedik. Bizim tek bir gayemiz var. Millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Bu uğurda dava arkadaşlarımızla yola devam ediyoruz. Şu anda Meclis Başkanlığına Mustafa Şentop geldi. Daha önce Meclis Başkan vekiliydi. Mustafa Şentop beyin yerine Süreyya Bilgiç'i oraya getirdik. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli. Türkiye'deki partilerde en çok iç hareketliliği olan parti bizim partimizdir. Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.

Ortaya simsarlar çıktığı zaman simsarları tasfiye görevi devletindir. Bizim adımımızda ana başlık sosyal devlet sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Domates, biber, bakliyat bütün bunlar üzerinden bize kalkıp da bize operasyon çekmeye kalkışanlara karşı tedbirlerimizi almamız lazım. Daha önce bunu ette yaptık. Bir ara 38 liraya kadar kilosu çıktı. Bizim süratle ithale girmemiz lazım dedim. İthale girerek fiyatları 28 liraya kadar falan çektik. Bakıyorsunuz pazar fiyatlarıyla marketler arasında çok ciddi bir fark meydana geliyor. Ortada anormal bir şekilde fiyatlara müdahale var buna müdahale etmemiz gerekiyor dedik. Adımı attık, 1-2 gün içinde fiyatlar yüzde 50 düştü. Zincir marketlerde 250-300-350 çeşit ürün var. Ne diyor bu zincir marketler "serbest piyasayla oynuyorsunuz diyorlar". Serbest piyasanın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Vatandaşı sabote eden, onlara darbe yapanlara karşı bu adımı attık.

Hedef yıl sonuna kadar 2,5 milyonluk istihdamı; bütün oda, borsa bunlarla beraber dayanışma içerisinde yapmak.

Bu konuyla ilgili olarka benim ve savunma bakanımızın arzusu seçim öncesi bu kanunu çıkarmaktı. Yoğunluk ve çalışmalardaki süreçlerden dolayı bunu yetiştiremiyoruz ama seçim sonrası bunun üzerinde duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek bir sistemle bu sorunu ortadan gidereceğiz. Bedelli çıkacak mı diye hep sorulur. Artık bedelli daimi olarak var. O günün kuru üzerinden yurt içi, yurt dışı aynı bedeli ödemek suretiyle bunu yapabilecek. 6-12 ay meselesiyle ilgili önümüze gelen er-erbaş, astsubay-yedek astsubay, bir de yedek asteğmenler var. Bu konuyla ilgili çalışmalar nihayi noktaya geldi. Seçim sonrasında bunu Meclis tekrardan açıldığında ilk görüşülecek kanunlardan biri bu olacak.

Oradan onların askerlerinin bir çoğu çekilecek. Sembolik olarak 500 kişiyi bırakma durumları olabilir. Güvenli bölge bizim kontrolümüzde olmalı. Biz kimseye o bölgeyi bırakamayız. Biz bu konuda hassasız. Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünde de hassasız. İki konuda da hassasiyetlerimiz bir. Bu konuda Suriye halkı bize çok güvendiği için aşiretler sürekli olarak Türkiye'ye Münbiç çağrısı yapıyor. İdlib'de de gözetleme kuleleriyle ilgili çalışmalarımız var.

Türkiye olmadan Suriye krizi çözüme kavuşturulamaz, tüm dünya bunu diyor. Suriye ile ilişkisi olan ve sınırı en fazla olan ülke biziz. AB bize söz verdiği yardımı da bize göndermedi. Kapılarımızı biz açmadık, kapılarımızı açsak Avrupa iyice tutuşacak.

Münbiç yol haritası

Bir takvimle bu iş olmaz. Her zaman ben ne diyorum. "Bir gece ansızın gelebiliriz." Burası Arapların ama Obama terör örgütünü oraya yerleştirdi. Sayın Trump, Obama'nın oradaki tavırlarından çok rahatsız olduğunu bize açıkladı. Münbiç yol haritasının neticelenmesi lazım. Oradaki aşiretler bizi sürekli olarak davet ediyorlar. Biz de bu noktada hazırlıklıyız. Haziran 2018'de ABD ile mütabık kaldığımız yol haritasında amacımız belli. Terör örgütü oradan çıkıp, silahlar oradan toplanacak. Trump'a özellikle söyledim. Aynı durumu Irak'ta yaşadık, tekrar aynı duruma düşmeyelim. Seri numaralarını aldık silahların bu iş bittiğinde silahları ellerinden alacağız dediler. Ben tabi bu sözlere samimi olarak bakmıyorum. O bölgede bir silah piyasası oluştu diye düşünüyorum. Bu silahların bir kısmı piyasada satılyıor. Orada adeta bir piyasa terörü oluştu. Burada bizim askerimiz ve ÖSO çok temkinli, hassas ve dikkatli. Süreci takip ediyor.

Türkiye'de etnik unsurlara baktığımız zaman bizim Kürt vatandaşlarımız tektir. Her etnik unsurun içerisinden iyi insanlar çıkabileceği gibi terörist de çıkar. Hangi etnik unsur diyebilirsiniz içerisinden hiç terörist çıkmasın. Lavrov, Putin'le yaptığımız görüşmelerde hep yanımızda olmuştur. PKK ilişkili tüm gruplar terör örgütüdür. Bunların içinde hangi milletten olursa olsun. Bizi adeta Kürt düşmanı gayreti içerisine girmek çok yanlıştır. ABD'den de diyorlar Kürtlerin öldürmeyin diye. Ülkemize saldıranları biz el bebek gül bebek karşılayamayız. Teröristin vasfının ne olduğu bizi ilgilendirmez. Kabinemde bunca yıldır Kürt kardeşlerim olmuştur, partimde hakeza öyle. Şu anda Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin karşısındaki en önemli güç biziz. Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir. Dışişleri Bakanım gerekli uyarıyı ona yapmıştır.

Adana mutabakatı

Terör örgütlerine karşı bizim onları kovalama hakkımız var. Eğer taraflar 3 yılda 1 yenilenmemesi gibi bir tavır koymazsa mütabakat sürer. ABD Suriye'ye davetli değildir ama oradalar. Türkiye tehdit altında olduğundan hareketle ve Adana mutabakatı sebebiyle bu adımı atmıştır, atmakta da haklıdır. Suriye'ye sınırdaş bir ülke olarak tedbirlerimizi aldık ve alıyoruz.

Obama döneminde Patriot satın alma talebimiz vardı. Kongre bu sürece izin vermedi. Savunma sistemi olarak da S-400 konusunda Putin ile konuştuk. Gerek ortak üretim, gerek teknik, gerek süre konusunda görüştük ve Putin bize olumlu konuştu. Bize güzel bir imkan sundu. Bu güzel imkanlar bize sunulduktan sonra hayır biz bunu almayacağız mı diyeceğiz. Yunanistan'da var, Bulgaristan'da var. Bu ülkelerde oluyor sesiniz çıkmıyor, Türkiye ile ilgili olumsuz konuşuyorsunuz. Patriotlar konusunda bize uygun şartları sağlarsanız biz ona da varız. Bize yapılan ciddi bir haksızlık var. Bize şimdi S-400'ü bırakın diyorlar. Kusura bakmayın biz geri adım atmayız. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bizi haklı buluyor. Geri adımımız kesinlikle söz konusu değildir.

Mısır'daki idamlar

Avrupa Parlamentosunun raporları ve aldığı kararların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. AB iki yüzlülüğün tarihini yazmıştır. AB üyesi ülkelerde idam yasaktır. AB üyesi ülkeler Sisi'nin davetine icabetle beraber poz verdiler, resim verdiler. O hafta içinde 9 genci Sisi idam etti. Sisi kendi başkanlığı döneminde 42 Mısırlıyı idam etti. Sen AB olarak idama hoş bakmayıp idamı gerçekleştiren böyle bir adamla aynı karede poz vereceksin. Türkiye'de bazı kişiler cezaevine atıldığında kıyameti koparan bunlar değil mi? AB bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir. Brexit bunların en önemli göstergesi. Böyle devam ederse bu bizi kendi yolumuzu çizmeye götürebilir. Biz bunların ağzının kokusunu çekmeye mecbur değiliz.

Maduro seçilmiş bir liderdir. Guaido seçilmiş bir lider değildir. Bunu ne yazıkki eyalet valisi gibi oraya atama gayretleri var. Seçimle gelmiyorsun ki seni oraya birileri atıyor. İnsan biraz utanır. Maduro tabi yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilmiş. Venezuela'nın altına, elmaslarına el koyma operasyonundan başka bir şey değil bu. Benim ülkeme Venezuela'dan kaçıp gelen kimse yok. Guaido Türkiye'yi bir kabile devleti sanıyor. Öğrenmesi lazım. Bu süreçler onlara bazı şeyleri öğretir diye düşünüyorum. Bizim darbelere karşı tavrımız açık ve nettir. Maduro bize 15 Temmuz'da ilk olumlu mesajı verenlerdendi. Darbelere karşı olan bu tavrımızı aynı şekilde devam ettireceğiz.

Golf turzmine ciddi manada bir yatırım yapıldı. Uluslararası spor kulüpleri hazırlıklarını Türkiye'de yapar duruma geldi. Her geçen yıl turizmde hiçbir zaman geri kalmayacağız. Tarih kültür ne ararsan ülkende var. Bunların önce biz kıymetini bilelim.

Bütün vatandaşlarımın sandığa gitmesini çok çok önemsiyorum. İstikrar ve güven için, bağımsızlığımızın güçlenmesi için vatandaşlarımızın sandığa gitmesi lazım. Hep beraber el ele verip sandıklarımda demokratik irademizi, milli iradeyle ortaya koymamız lazım. Bağnaz bir particilikten öte hizmete oyumuzu verirsek, gönül belediyeciliğine oyumuzu verirsek kazanan millet olur.

Kaynak: TRT Haber