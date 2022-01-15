Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Üzerimize giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız." ifadesini kullandı.

"Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye ekonomi modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı.

Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz."