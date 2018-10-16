Erdoğan ve Bahçeli'den yerel seçim görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Yerel seçimlerde ittifak için iki partinin heyetleri temasta idi. AK Parti adına Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP adına ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz masada idi. O görüşmelerde Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde prensipte devam etmesi kararı alındı.

İttifakın nasıl şekilleneceğine dair ise gözler liderlerin buluşmasında idi. Ve tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün görüşecek.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yerel seçimlerde ittifak konusunun yanı sıra MHP'nin af önerisi ile başta terörle mücadele olmak üzere iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber