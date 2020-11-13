Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de buluştu. Gökçek, Erdoğan ile görüşmesini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AKP'li Melih Gökçek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de buluştu. Gökçek, Erdoğan ile görüşmesini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu: