Erzurum'da CHP'den toplu istifa

Erzurum’da CHP İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasında yaşanan gerginliğin ardından, il yönetimi tarafından görmezden gelindiklerini öne süren 40 ilçe üyesi istifa etti.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasında devam eden tartışmalar toplu istifayla sonlandı. Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, CHP Erzurum İl Başkanı Oğuz’un kendilerini yok saydığını iddia eden Horasan teşkilatına üye 40 kişinin tamamı istifa etti.

Birbirlerini suçladılar

Açıklama yapan Bülent Oğuz, “İlçe başkanı parti tüzüğüne aykırı davrandığı ve verilen işleri yapmadığı için görevden alındı. İstifa eden arkadaşlarımız çalışmayan birini görevden aldığım için ayrıldılarsa demek ki parti ile ilgileri yok” dedi.

“İl başkanı bizleri yok sayıyor”

Oğuz’un kentte tek başına siyaset yürüttüğünü öne süren Hüseyin Keleş ise konuya ilişkin, “Ben burada 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Ben seçilmiş bir başkanım. Genel merkez yazarsa görevden alındığımı kabul ederim. Yapılan çalışmalardan haberimiz olmuyor. İl başkanı bizleri yok sayarak siyaset yürütüyor. Tepki için istifa kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Yeni Şafak