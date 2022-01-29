Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Erdoğan'a teşekkür
Bakanlık görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz etti, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a başarı temennisinde bulundu.
Politika 29.01.2022, 09:54
Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum."
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