Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığımız konuşmada, "Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li belediyelere seslenerek, şunları kaydetti:

"Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz."

"Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar." diyen Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar." diye konuştu.