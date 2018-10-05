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Gerginlik evinin önüne taşındı

MHP Lideri Bahçeli'nin, İYİ Parti Lideri Akşener hakkındaki açıklamaları sonrası MHP'li olduğu öne sürülen bir grup, Akşener'in evinin önünde toplanıp, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı. Akşener, sosyal medyadan Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Gerginlik evinin önüne taşındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" açıklamalarından sonra MHP'li olduğu iddia edilen bir grup, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önüne gelerek, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamalara, "Demirden korksak trene binmezdik" şeklinde cevap verdi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akşener, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz Devlet Bahçeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 09:43
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