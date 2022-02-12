Gıdada KDV düştü
Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir" açıklamasında bulundu.
Politika 12.02.2022, 15:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." diye konuştu.
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