Gündemdeki vekil eşiyle birlikte partisinden istifa etti

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğdu ve YDK üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifalarını Genel Merkeze sundu.

Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun Erdoğdu'nun kendileri üzerinden CHP'nin yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını belirttiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.