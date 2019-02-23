Hatay Dörtyol Belediye Başkanının partisinden ihracı istendi

MHPli Yaşar Toksoy disipline sevk edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.
MHPli Yaşar Toksoy disipline sevk edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.