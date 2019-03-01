Hatay'ın Belediye Başkanı: Hizmet vermeye mecbur değilim

CHP'nin yeniden belediye başkan adayı gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşı azarladı: Oy vermezseniz size hizmet yok!

Bir beldede ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından karşılanan Lütfü Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söylerek tehdit etti. Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." dedi. Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hatay'da bazı ilçelerde şu an, bazılarında ise birkaç yıl sonra, Suriyeli biri aday olsa kazanır" diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında Ocak ayında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar