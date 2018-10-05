HDP'den Meral Akşener'e destek

HDP, MHP'li bir grubun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplanmasına tepki gösterdi. HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, "Sayın Akşener’in evinin önünde gösteri yapılması ne insani açıdan ne siyasi açıdan kabul edilebilir. Ahlaken de kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Oluç, açıklanan Sayıştay raporunun da 'önemli verilerle dolu olduğunu' belirterek, "Devletin kasasından 3,7 milyar lira çeşitli dernek, birlik, kurumlara aktarılmış. Bunların hangi dernekler, birlikler olduğu bilinmiyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la ilgili verilen 'zorla getirme' kararıyla ilgili olarak 'yasama dokunulmazlığı'nı hatırlatan Oluç, "Buldan’ın dokunulmazlığı vardır, 24 Haziran’da seçilerek tekrar dokunulmazlık kazanmıştır. Bu Anayasa’ya da Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere de aykırıdır" sözlerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:59