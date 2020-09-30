HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den istifa kararı

Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, emniyetteki ifadesi öncesinde Twitter hesabından bir duyuru yaptı.
Ayhan Bilgen, gözaltına alınmasına tepki göstererek, gözaltı süresi bitene kadar Kars Belediyesi'ne kayyum atanmamış olursa görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Bilgen mesajında, "1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğuna sahip mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir" ifadelerini kullandı.
Soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınan Bilgen için gözaltı süresi pazartesi günü uzatılmıştı.
Kaynak: NTV