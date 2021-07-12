'Her fırsatta bize nasihat verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor." diye konuştu.

AA