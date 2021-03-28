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İçişleri Bakanı Soylu'nun dayısı vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis vefat etti.

Politika 28.03.2021, 15:33 28.03.2021, 15:51
İçişleri Bakanı Soylu'nun dayısı vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis vefat etti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin kıymetli dayısı Selami Reis Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeşim Süleyman Bey ve ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, "Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi. 

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#süleyman soylu
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