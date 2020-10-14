İçişleri Bakanlığı ve AYM üyesinin 'Işıklı' tweetleri

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını sosyal medyada "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı.

Yıldırım'ın bu tweet'inden bir süre sonra da İçişleri Bakanlığı "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, millet kapatır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın tartışmaların ardından Twitter hesabını kilitlediği görüldü.

Yıldırım, tepkilerin ardından paylaşımının maksadı aşan bir şekilde yorumlandığını ve bundan üzüntü duyduğunu belirterek "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" dedi. Yıldırım, söz konusu "ışıklı" paylaşımını da sildi



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. Mahkemenin kararı, Ankara’nın gündemini değiştirirken akşam saatlerinde Twitter'da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Yüksek mahkemenin üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Twitter hesabında Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. Yıldırım'ın paylaşımı yerel mahkemenin kararı ve kararın ardından başlayan tartışmalara yanıt olarak yorumlandı.

Yıldırım daha sonra "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" açıklamasında bulunurken İçişleri Bakanlığı’ndan bir süre sonra dikkat çeken bir başka paylaşım geldi. Bakanlığın Twitter hesabında İçişleri binasının fotoğrafları "Işıklarımız hiç sönmüyor" notuyla paylaşıldı.

"MAKSADI AŞAN ŞEKİLDE YORUMLANDI"

Yıldırım, tepkilerin ardından gece 01.00 sularında, kilidini kaldırdığı Twitter hesabından "ışıklı" paylaşımını silerek bir açıklama daha yaptı: "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

"VESAYET ÖZLEMİ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında AYM üyesi Yıldırım'ın mesajına "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" yanıtını verdi.

"CUNTA AĞZI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin 'HUKUK GÜVENLİĞİ'ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz" dedi.

"UTANÇ VERİCİ SAYGISIZLIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sabah yaptığı yeni açıklamada da şunları söyledi:

"Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez. Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi’nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir."

"AYM DUR DEMELİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:HaberTürk

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 10:59