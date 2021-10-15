"İmam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı."

AA