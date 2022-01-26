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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Politika 26.01.2022, 21:10 26.01.2022, 21:58
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını duyurdu.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacağını belirtti.

Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

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#Meral Akşener
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