İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Politika 26.01.2022, 21:10 26.01.2022, 21:58
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacağını belirtti.
Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
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