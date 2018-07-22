İyi Parti olağanüstü kurultaya gidiyor, Akşener aday değil!

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Meral Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeniden genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti kurucu üyelerinden Ali Türkşen "İstifa filan yok sadece seçimli kongre kararı aldı sayın başkanımız. Her hangi bir sıkıntı yok. İyi parti yoluna aynı şekilde devam edecek" açıklamasında bulunduktan kısa bir süre sonra Akşener'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama geldi.



İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir termal otelde dün başlayan ve basına kapalı gerçekleşen 1. Çalıştayı'na Genel Başkan Meral Akşener de katıldı.

Bu akşam sona eren çalıştayın son oturumunda, Akşener'in konuşma yaptığı sırada partililer arasında tartışma çıktığı, çalıştay sonunda olağanüstü kurultay kararı alındığı öğrenildi.

Meral Akşener'in tartışmalı geçen çalıştayın ardından Ankara'ya gittiği belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter üzerinden, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki Çalıştay'ımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." açıklaması yaptı.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Celal Bursalıoğlu da partilerinin Eylül ayında yeni bir yol haritası belirlemek için seçimli kurultaya gideceğini bildirdi.

3 HAFTA İÇİNDE

İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongrenin 3 hafta içerisinde yapılacağı öğrenildi.Kısa bir süre önce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinden istifa ettiği iddia edilmişti.

Hürriyet'in aktardığı iddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi. Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan "istifa açıklaması" yaptı.

İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Eryılmaz, istifasını Twitter hesabından duyurarak, "İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım" ifadesini kullandı. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önüne gelen tanklara karşı ilk direnişi başlatan emniyet amiri olan Mehmet Fatih Eryılmaz, darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve "gazi" olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 20:13