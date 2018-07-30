İYİ Partili Aydın: Semih Yalçın muhatabımız değil

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Semih Yalçın'a cevaben: "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın" dedi.

İYİ Partili Aydın partisi ile ilgili açıklama yaparken 'liderimiz Meral Akşener' yerine 'liderimiz Devlet Bahçeli' demişti. Bu söz üzerine etrafına toplanan kalabalık tarafından yuhalanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuyla ilgili: "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.

BAHÇELİ: KASITLI OLMUŞTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yuhalatma olayının kasıtlı olduğunu belirterek; "Herkes ayağını denk alsın" dedi. Ayrıca koltuğunu bırakacağını açıklayan Meral Akşener'in de koltuğuna dönmesinde yarar olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 16:01