Kabine revizyonu için '2 yıl süresinin' dolmasına 10 gün kaldı

Başkanlık kabine revizyonu konusunda önemli bir kriter olan, dışarıdan atanan bakanların özlük hakları süresinin dolmasına 10 gün kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden bu yana sadece Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı.

Yeni sistemde bakanların milletvekili olma şartının olmaması nedeniyle, atanan bakanların milletvekili gibi özlük haklarını kazanması için 2 yıl görev yapması gerekiyor.

Yaşı tutan mevcut bakanlar, iki yılın sonunda milletvekilliğinde olduğu gibi emeklilik hakkı elde edecekler.

AK Parti Meclis Grubu salgın nedeniyle dört ay aradan sonra bugün ilk kez toplanacak. Toplantıda; TBMM Başkanvekilliği, İdare Amirliği ve Katip Üye seçimi yapılacak. Grup Başkanı Naci Bostancı ile grup başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin ve Bülent Turan'ın yerini koruması, Cahit Özkan ile Emin Akbaşoğlu'nun ise değişmesi bekleniyor. 12 Temmuz'a kadar başkanlık seçimini tamamlayacak olan TBMM, 20 Temmuz'dan itibaren de 1 Ekim'e kadar tatile girecek.