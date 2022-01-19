Kabine Toplantısında gündem ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının gündemi yoğun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

Salgınla mücadelede gelinen aşama ele alınacak

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek

Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.