Kabine Toplantısında gündem ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra salgınla ve terörle mücadele de ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının gündemi yoğun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak.
20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.
Salgınla mücadelede gelinen aşama ele alınacak
Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.
Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek
Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.
Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.
Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.