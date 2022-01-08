"Karşımızda doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var"

Kurum, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı'nda çevre ve iklim politikaları hakkında sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye yürüyüşünün lokomotifinin daima yerel yönetimler olduğunu belirten Kurum, gönül belediyeciliği ile en güzel ve örnek eserlerin milletin hizmetine sunulduğunu ve eser siyasetinin yerel yönetimlerden sonra genel seçimlerde de itici güç oluşturduğunu kaydetti.

Medeniyeti yaşatan, çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefiyle çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini dile getiren Kurum, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 81 ilimize 350'den fazla ziyaret gerçekleştirdik, teşkilatlarımızla istişarelerde bulunduk. Tüm illerimizde, Türkiye'nin dört bir yanında, yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, tam 12 bin 700 kalemden oluşan proje başlattık, milletimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

İklim değişikliğinin neden olduğu felaketlere değinen Kurum, çevre kirliliğinin, atık problemin ve zararlı sanayi atıkların tabiattaki düzeni bozduğunu ve iklim krizini tetiklediğini kaydetti.

Ankara'da görülen kum fırtınalarının, Konya'daki obrukların, Ordu, Giresun, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sellerin, Antalya ve Muğla'da ortaya çıkan yangınların, Marmara Denizindeki musilaj probleminin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden biri olduğunu anlatan Kurum, "Türkiye olarak dünyanın geldiği bu noktada, tarihi mesuliyetimizin olmamasına rağmen büyük sorumluluklar alıyoruz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulusal ve uluslararası girişimlerimizi her geçen gün daha da artırıyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 17 bakanlığın, tüm kurumların, özel sektörün ve vatandaşın iklim değişikliğiyle mücadeleye tam uyumu ve koordinasyonu adına projeleri bir bir gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, bu mücadele kapsamında 3 milyar 157 milyon avroluk finansmanı temin ettiklerini ve en etkili şekilde kullanacaklarını belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelede hep birlikte çok daha etkin, hızlı ve kararlı adımlar atma mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Kurum, "Zira her gün bir selle, taşkınla, yangınla karşılaşma ihtimalimiz var. Bizim yeni can kayıplarına tahammülümüz yok." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştırmaya devam ettiklerini aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 122 bin kurum ve kuruluş, sıfır atık sistemine geçiş yaptı. Şu ana dek 159 belediyemizde oluşturulan sıfır atık ve iklim değişikliği birimlerinin sayısını, bütün şehirlerimize, ilçelerimize yaymak istiyoruz. Bu noktada belediyelerimizden, sıfır atık birimlerini eğer kurmadılarsa bir an önce oluşturmalarını bekliyoruz. Ankara'mızda bugüne kadar 5 bin 750 kurum binası sıfır atık sistemine geçerken, 1 milyon 182 bin kişiye sıfır atık eğimi verdik. Sadece Ankara'mızda sıfır atık belgesi alan kurum ve kuruluş bina sayımız bin 844'e ulaştı. Başkentimize, sıfır atık ünitelerinden kompost makinalarına, arazözlerden ekskavatör araçlarına kadar toplam 284 milyon liralık 99 çevre temizlik aracını kazandırdık."

Kurum, 2023'te Ankara'nın bütün kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörüyle sıfır atığın başkenti olacağını belirtti.

Geleceği, çevreyi, dünyayı korumak için çalışmalar yaparken medeniyetin sembolü şehirlerde yeşil alanları her geçen gün artırdıklarını, millete yeni nefes alanları oluşturduklarını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefinde 67,7 milyon metrekareye ulaştık. 418 millet bahçemizi projelendirdik, 125'inin yapımını tamamladık. Biz bugün, işte bu yeşil yatırımlarla, şehirlerimizin en önemli, en merkezi yerlerini milletimize armağan ediyoruz. Şehirlerimize, içerisinde milletin olduğu, insani ve doğasever bir kimlik kazandırıyoruz. Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var. Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların, sırf 'Tayyip Erdoğan yaptı' diye, sırf 'AK belediyeler yaptı' diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Kim ne derse desin, başkanlarımızla insanımızı, çocuklarımızı yeşille, maviyle, doğayla buluşturmaya devam edeceğiz."

Kurum, Eskişehir'den Trabzon'a, Çorum'dan Amasya'ya, Kırşehir'den Yozgat'a Kırıkkale'den Çankırı'ya 81 ilde Millet Bahçelerini birer birer açtıklarını, milletin de bu bahçelere sahip çıktığını kaydetti.

Ankara'da da 22 millet bahçesini milletin hizmetine sunduklarını dile getiren Kurum, vatandaşın ihtiyaç duyduğu yeşil alanları, muazzam projelerle tasarlayarak hayata geçirdiklerini belirtti.

Ankara'da İmrahor Millet Bahçesi'nden başlayarak Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor oluşturmak için kolları sıvadıklarını anlatan Kurum, Mogan Gölü'nde de dip çamurunu ve hayalet ağlarını temizlediklerini, su seviyesini, kalitesini ve balık sayısını artırdıklarını kaydetti.

Kurum, gölleri, millet bahçeleri ile ekolojik koridorları buluşturarak, başkenti yeşilsiz, mavisiz bırakmaya azmetmiş olanlara rağmen şehri yeşilin ve mavinin cenneti haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.