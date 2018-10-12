"Kendi mezarlarını kazıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da toplu açılış töreninde halka hitap ediyor. Erdoğan, Güvenlik kuvvetlerinin terör örgütlerine kan kusturduğunu ifade ederek, "Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor" dedi.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Başkanlık ve Milletvekilliği seçimlerinde verdiğiniz destek için size teşekkür ediyorum Isparta. Size hizmetkar olacak belediye başkanları ile Isparta'yı çok daha farklı bir yere taşıyacak kadroyu kurmak istiyoruz. Karar mecii sizsiniz.

Güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Bu millete ihanet edenlerin peşini bırakmayacağız. Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor.

Şimdi ne yapıyorlar? Münbiç'te hendek kazıyorlarmış. Bu ne demek? "Biz mezarımızı kazdık. Gelin bizi gömün" demek. Biz de gideceğiz."

''Bay Kemal ben senin ne mal olduğunu bilirim. Sen bittin bittin, zavallı.

Ameliyat durdu diyorsun. Yalan bak. Senin SGK müdürü olduğun zaman bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya randevu veriyorlardı.

Elbette her dönemin fırsatçıları var.

Mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız. Tüm Türkiye'de bu CHP'ye haddini bildirmemiz lazım. Bunun için telefon diplomasisini iyi çalıştırmalıyız.

Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz."

Muhtarlara uyarı

Muhtarlara sesleniyorum, bu vatan topraklarını satacak olursanız bu millet size hakkını helal etmez bizde size bunun hesabını sorarız.

"Bütçe disiplininden kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

Her yolu deneyerek başaramayanlar bizi ekonomi üzerinden sınamaya kalktılar. Başarılı olamadılar. Aldığımız tedbirlerle iyileşmeyi hızlandırdık. Açıkları kapatıyor, reel sektörde çarkları hızlandıracak adımlar atıyoruz. Kalkınmadan, istihdamdan taviz vermediğimiz gibi, tasarruf ve bütçe disiplininden de taviz vermeyeceğiz."

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 15:31