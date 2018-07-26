Kılıçdaroğlu'na il başkanları şoku

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Basın açıklamasını, il başkanları adına Ankara CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener kürsüdeyken il başkanları da arkasında yer aldı.

Güvener açıklamasında şunları söyledi: "16 yıllık AKP iktidari sonrası demokrasi, kişilerin hak ve özgürlükleri gerilemiştir, hukukun üstünlüğü ilkesi çökmüştür. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkemiz geriye gitmiştir. Dış politika tek adamın keyfi politikalarına terk edilmiştir. Bunlar ortaydayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek tek adama hizmet etmektir”.

Güvener sözlerine şöyle devam etti: “İmza süreci partimize zarar vermektedir. 24 Haziran'dan sonra daha seçim sonuçları analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmektir."

CHP İl Başkanlarından "Kurultay'dan vazgeçin" çağrısı

CHPde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı ortak açıklama yaparak "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" çağırısında bulundu.

Yapılan ortak açıklamada, olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasına karşı il başkanları, delegelere "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" çağrısında bulundu.

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "1 ayda seçim analizini niye yapamadık? Neleri yapmamız gerektiği, neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda yol haritamızı belirlememiz gerekir. İl başkanları delegelerin üzerine açıklama yapamazlar. Yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir. Hegamonya açıklamasıdır. Bu kurultayın yapılmama isteği, mevcut hegamonik yapının bozulmaması isteğidir. Bizler değişime daha açık, değişimden korkmayan kişileriz. Bu açıklamanın gerçeği dile getirmekten ziyade, mevcut yönetimin bozulmaması içindir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 12:58